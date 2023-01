Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geflüchteter Unfallverursacher ohne Führerschein und wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Dirmstein (ots)

Am Samstag den 07.01.2023 gegen 22:30 Uhr kam es in der Straße Obertor in Dirmstein zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger aus Worms beschädigte beim Einparken eines Pkw eine vor Ort befindliche Mauer, welche hiernach in sich zusammen fiel. Der Wormser entfernte sich anschließend zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich als Verursacher bekannt zu geben. Da der Verkehrsunfall durch einen Anwohner beobachtet werden konnte, konnte dieser den wenig später eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt die Fluchtrichtung des Fahrzeugführers angeben. Der Fahrzeugführer konnte letztlich einer Personenkontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass dem Wormser erst kürzlich die Fahrerlaubnis entzogen wurde und dass dieser wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, da es im Fahrzeuginneren nach Cannabis roch und Konsumutensilien aufgefunden werden konnten. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde dem Wormser eine Blutprobe entnommen.

