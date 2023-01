Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruchsdiebstahl & Eigentümer eines E-Bikes gesucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.01.2023 gegen 14:45 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt/Weinstraße. Durch einen Anwohner konnte beobachtet werden, wie ein 38-jährige Mann mit einem Brecheisen die Hauseingangstür aufbrach. Nachdem der Zeuge den 38-jährigen aufforderte das Haus zu verlassen, entfernte er sich von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 38-jährige Mann im Stadtgebiet Neustadt angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 38-jährige neben dem Brecheisen noch diverses anderes Einbruchswerkzeug mit sich führte. Zudem war der Beschuldigte mit einem Damen-E-Bike der Firma Zündapp unterwegs. Da er für das Fahrrad keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wird angenommen, dass dieses aus einer Straftat stammt. Es wurde deshalb sichergestellt. Da bis dato konnte kein Eigentümer ermittelt werden konnte, wird dieser gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. in Verbindung zu setzten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde das Einbruchswerkzeug ebenfalls sichergestellt. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal angeordnete Sicherheitsleistung erhoben. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 38-jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchsdiebstahl, sowie vollendeten Hausfriedensbruchs wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell