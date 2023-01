Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Suche nach einer Schlafmöglichkeit mündet in eine Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch eine Passantin wurde in den frühen Morgenstunden des 07.01.2023 hiesiger Polizeidienststelle in Neustadt an der Weinstraße telefonisch mitgeteilt, dass in der Mandelgasse eine männliche Person die Umzäunung einer Baustelle beiseitegeschoben und sich in das im Rohbau befindliche Gebäude begeben hätte. Vor Ort konnte im Gebäude ein 23-jähriger Mann angetroffen werden, welcher sich dort unberechtigt aufhielt und welcher angab, auf der Suche nach einer Schlafmöglichkeit gewesen zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet und er wurde der Örtlichkeit verwiesen.

