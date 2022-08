Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer mit 185 km/h gemessen

Olpe (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen hat der Verkehrsdienst am Freitag (12. August) zwischen 09:25 Uhr und 14:40 Uhr auf der B54 in Altenkleusheim in beiden Fahrtrichtungen mehr als 1800 Messungen vorgenommen. Dabei wurden insgesamt 37 Verkehrsverstöße festgestellt. Ein Motorradfahrer lieferte mit 185 km/h bei erlaubten 100 km/h den unrühmlichen Spitzenwert. Der am schnellsten gemessene Autofahrer war mit 151 km/h unterwegs. Der Motorradfahrer muss nun mit einem Bußgeld von über 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Auch den Pkw-Fahrer erwartet ein Verfahren, welches ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zum Ergebnis haben könnte.

