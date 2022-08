Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 54-Jähriger schwer verletzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstagabend (16. August) gegen 21:40 Uhr ist ein 54-Jähriger von Zeugen auf einer Wiese liegend in der Eichenstraße in Maumke verletzt angetroffen worden. Neben ihm lag ein E-Scooter, der deutliche Beschädigungen aufwies. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob der Mann mit dem Roller gefahren ist. Die Polizei stellte bei dem Verletzten deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, ein Drogenschnelltest verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

