Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Fahrradunfall

Kirchhundem (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (16. August) gegen 20:20 Uhr auf der L 713 in Heinsberg, ist ein 62-Jähriger schwerst verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Radfahrer mit seinem Fahrrad die Landstraße aus Richtung Oberndorf in Richtung Heinsberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Eine Passantin fand den Radfahrer. Sie alarmierte die Einsatzkräfte. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. In der Nacht erlag er seinen Verletzungen.

Da derzeit der Unfallhergang noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Lennestadt unter der Telefonnummer 02723-9269-4131 zu melden.

