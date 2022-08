Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Radunfall gesucht

Lennestadt (ots)

Im Einmündungsbereich zwischen der Meggener Straße und der B236 hat sich am Dienstag gegen 19:25 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 13-jährigen Radfahrer ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die B236 aus Richtung Altenhundem kommend in Fahrtrichtung Maumke. Auf Höhe der Hausnummer 64 wollte er an den Baustellenbaken vorbei, in eine Einmündung einfahren und fuhr dabei ein Stück auf die Gegenfahrbahn. In entgegengesetzter Richtung befand sich zeitgleich ein Autofahrer, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Junge stürzte. Nach kurzer Kontaktaufnahme zwischen beiden Unfallbeteiligten entfernte sich der Pkw-Fahrer, ohne weitere schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Audi handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

