POL-FR: Waldkirch-Denzlingen-Elzach: Tankbetrug - Benzindiebstahl

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Montag, 05.09.2022 hatten Unbekannte vermutlich durch einen Steinwurf den Schaukasten des Wartehäuschens am Kollnauer Bahnsteig beschädigt. Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Verursachern geben können. Medienrückfragen bitte an: ...

