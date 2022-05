Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit zwei verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Dötlingen:

Eine 25-jährige Wildeshauserin befuhr am 09.05.2022 gegen 17 Uhr mit ihrem Hyundai Hybridfahrzeug die Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung Aschenstedt. Kurz nach der Einmündung zum Hunteweg gerät die Fahrzeugführerin aufgrund kurzer Unachtsamkeit mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr. Die entgegenkommende 46-Jährige aus Dötlingen hat keine Möglichkeit ihrerseits noch einen Zusammenstoß zu verhindern, sodass es zu einer frontalen Kollision mit ihrem Mustang kommt. Beide Fahrzeugführerinnnen werden durch den Zusammenstoß verletzt. Eine medizinische Versorgung erfolgte vor Ort durch die eingesetzten Rettungswagenbesatzungen. Die 46-Jährige musste aufgrund der starken Verformung ihres Fahrzeuges durch die Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen und Dötlingen zur Vorbeugung weiterer Verletzungen patientenschonend aus dem Pkw gerettet werden. Sie wird mit mittelschweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Die 25-Jährige Unfallbeteiligte wird mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 45.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Wildeshauser Straße voll gesperrt.

