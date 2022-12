Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfälle auf der Bundesstraße 4

LK Gifhorn (ots)

Zwei Unfälle, einer mit hohem Schaden und einer mit zwei Verletzten, ereigneten sich am gestrigen Dienstag auf der Bundesstraße 4. Am Morgen fuhren ein Volkswagen Polo und ein Renault Kangoo in Richtung Braunschweig. Gegen 09:30 erreichten die Fahrzeuge in dieser Reihenfolge das Ende des zweispurigen Ausbaus bei Gifhorn und die dortige Einmündung zur Braunschweiger Straße. Die Ampel sprang auf Rot, sodass die 20-jährige Fahrerin ihren Polo abbremste und zum Stehen kam. Der 64-jährige Fahrer des Renault bemerkte dies nach ersten Ermittlungen zu spät und fuhr auf den Volkswagen auf. Dadurch wurde die 20-Jährige und eine 74-jährige Beifahrerin aus dem Renault leicht verletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Verkehr war durch die Unfallaufnahme nicht beeinträchtigt.

Etwa 30 Minuten später kam es an der sog. "Ummerschen Kreuzung" zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger wollte mit seinem Volkswagen Transporter die Bundesstraße von Ummern kommend, in Richtung Wesendorf überqueren. Dabei übersah er nach ersten Ermittlungen den in Richtung Norden fahrenden Mercedes einer 51-Jährigen. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Mercedes um 180 Grad und kam im rechten Seitenraum zum Stehen. Verletzt wurde keine der beiden Personen, an dem Mercedes entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 19.000 Euro geschätzt.

