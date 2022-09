Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Immert (ots)

Am Samstagnachtmittag, den 17.09.2022 kam es gegen 15:20 Uhr auf der Gefällstrecke der B327 in Fahrtrichtung Morbach, kurz hinter der Anschlussstelle Immert, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zur genannten Zeit geriet ein 61jähriger Fahrer eines Sportwagens ausgangs einer Linkskurve auf regennnasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien und wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzt 50.000,- Euro. Der Verkehr wurde durch die vor Ort anwesende Feuerwehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam aufgrund dessen zu leichten Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren eine Besatzung des Rettungsdienstes, die Feuerwehr Enkirch, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, sowie eine Funkstreife der Polizei Morbach.

