POL-GF: Zeugen nach Unfall gesucht

Gifhorn (ots) - In eine Gaststätte in Gifhorn brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein. Das Tatobjekt liegt an der Ecke Lehmweg und Calberlaher Damm. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie Elektronikgeräte und Alkoholika um schließlich unerkannt vom Tatort zu flüchten. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen ...

