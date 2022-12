Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Einbruch gesucht

Gifhorn (ots)

In eine Gaststätte in Gifhorn brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein. Das Tatobjekt liegt an der Ecke Lehmweg und Calberlaher Damm. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie Elektronikgeräte und Alkoholika um schließlich unerkannt vom Tatort zu flüchten.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell