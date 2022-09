Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220926 Viersen: Fehler beim Abbiegen - Autofahrer verletzt Radfahrerin schwer

Viersen (ots)

Am Morgen des 23.09.2022 kam es um 09:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Brüsseler Allee und des Bahnhofsplatzes in Viersen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 86-jährigen Viersener in seinem Pkw und einer 80-jährigen Fahrradfahrerin. Diese überquerte den Radweg, welcher geradeaus in Richtung Bahnhofstraße führt, an der Ampelanlage. Gleichzeitig bog der Autofahrer vom Bahnhofsplatz nach rechts auf die Brüsseler Allee ab und kreuzte den Radfahrstreifen. Auf diesem kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsbeteiligten. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Nach erfolgter Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. /cb (914)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell