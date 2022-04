Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hauswand besprüht + Verletzte Passanten nach geplatztem Busreifen + Unfallstelle auf der B62 gesucht + Zaun angefahren + Radmuttern gelöst + und noch mehr...

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Hauswand besprüht

Schmierereien mit Bezug zum Ukraine-Krieg hinterließen Unbekannte auf einer Hauswand in der Biegenstraße. Wann genau diese entstanden ist bislang nicht bekannt, Zeugen stellten die grüne Farbe am Dienstag (5. April) um 7 Uhr fest. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Verletzte Passanten nach geplatztem Busreifen

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem eher ungewöhnlichen Unfall aufgenommen, durch den am Mittwoch (6. April) zwei Jugendliche leichte Verletzungen davontrugen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Linienbus gegen 18 Uhr die Universitätsstraße Richtung Schwanallee, als in Höhe der Haltestelle "Garten des Gedenkens" ein Reifen des Busses platzte. Zwei 15-Jährige aus Marburg bzw. Amöneburg befanden sich dort zu Fuß mit weiteren Jugendlichen auf dem Gehweg und erlitten vermutlich durch das plötzliche Platzen des Reifens leichte Verletzungen. Ein RTW brachte sie im weiteren Verlauf mit dem Verdacht auf ein Knalltrauma ins Krankenhaus. Zunächst aber stieg die Busfahrerin aus, inspizierte den Reifen und setzte die Fahrt anschließend fort, ohne von den Verletzten zu wissen. Erst später informierten die Jugendlichen Eltern und Polizei. Die Busfahrerin ist der Polizei inzwischen bekannt, gesucht werden nun weitere möglicherweise verletzte Personen sowie Zeugen: Wer hat ebenfalls Verletzungen erlittet? Wer hat die Situation beobachtet und kann die Angaben bestätigen oder ergänzen? Die Marburger Polizei bittet unter der Telefonnummer 06421/4060 um Hinweise.

Cölbe: Unfallstelle auf der B62 gesucht

Ein 54-jähriger Stadtallendörfer kam am Dienstag (5. April) auf der Fahrt von Bürgeln nach Kirchhain nach rechts von der Fahrbahn der B62 ab. Vermutlich touchierte der schwarze Opel dabei die Leitplanke. Der Fahrer behielt jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und setzte seine Fahrt fort. Später meldete er den Unfall, konnte aber nicht konkret angeben, wo sich die vermutlich beschädigte Leitplanke genau befindet. Eine Streckenabfahrt durch eine Polizeistreife brachte auch keine weiteren Erkenntnisse. Die Polizei in Stadtallendorf bittet daher um Zeugenhinweise: Wer hat das Abkommen von der Fahrbahn des Opels am Dienstag gegen 11.45 Uhr gesehen und kann nähere Angaben zum Ort machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06461/ 9295-0 entgegengenommen.

Stadtallendorf-Schweinsberg: Zaun angefahren

Vermutlich bei einem Wendemanöver in einer Einfahrt in der Straße Weidenhausen kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem Zaun und verursachte damit einen etwa 100 Euro hohen Schaden. Der Unfall passierte zwischen Montag (4. April), 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Dautphetal-Buchenau: Radmuttern gelöst

Merkwürdige Geräusche und das "Schlagen des Rades" bemerkte ein LKW-Fahrer am Mittwoch, als er auf Firmengelände in der Straße Im Irrlacher losfuhr. Das Überprüfen des LKW samt Anhänger brachte die Erklärung: Unbekannte hatten an jeweils einem Rad am LKW sowie am Anhänger sämtliche Radmuttern gelöst. Durch die Fahrt entstanden Schäden an der Achse sowie an den Felgen in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro. Vermutlich betraten die Unbekannten zwischen 17 Uhr am Dienstag (5. April) und 7 Uhr am Mittwoch das Firmengelände. In diesem Zeitraum standen der LKW und der Anhänger auf unterschiedlichen Parkplätzen, noch nicht miteinander gekoppelt. Firmenmitarbeiter bemerkten am Dienstagnachmittag zwei Autos mit ausländischen Kennzeichen am Firmengelände. Ob diese etwas mit den gelösten Radmuttern zu tun haben, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei in Biedenkopf (06461/ 9295-0) bittet um Zeugenhinweise: Wem ist in der Straße Im Irrlacher etwas Verdächtiges aufgefallen?

Marburg: Zu zweit auf einen

Ersten Ermittlungen zufolge ohne Vorwarnung und somit völlig überraschend traten und schlugen am Mittwochabend zwei Personen auf einen 32-jährigen Marburger ein. Dieser befand sich im Erlenring in Höhe des Eingangs zur Mensa auf dem Rückweg vom Einkaufen. Er ging nach den ersten Hieben zu Boden und kassierte dort weitere Tritte, bevor Passanten zu Hilfe kamen. Der 32-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die zwei Tatverdächtigen machten sich aus dem Staub und können nur grob beschrieben werden: Sie sollen 14-17 Jahre alt, etwa 175cm groß und auffallend schlank sein. Beide waren dunkel gekleidet. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Zeugenhinweise.

Marburg: Opel zerkratzt

Einen herzförmigen- und zwei lange Kratzer hinterließen Unbekannte an einem in der Straße An der Schanze geparkten schwarzen Opel Zafira. Die etwa 1500 Euro hohen Schäden entstanden zwischen 16 Uhr am Dienstag (5. April) und 9 Uhr am Mittwoch. Die Polizei in Marburg bitet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Versuchter Diebstahl beim Autohaus

Warum die Diebe auf dem Gelände eines Autohauses in der Neue Kasseler Straße von ihrem Vorhaben abließen, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass sich Unbekannte Zutritt verschafften und versuchten, neue Reifen und Felgen zu entwenden. Vielleicht scheiterten sie an der Sicherung oder wurden gestört. Den versuchten Diebstahl stellten Angestellte am Mittwoch (6. April) gegen 8.30 Uhr fest, die Höhe des entstandenen Schadens am Zaun ist noch nicht bekannt. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Zaun eines Autohauses bemerkt?

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell