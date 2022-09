Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220926 Kempen: Alleinunfall auf dem Pedelec - Frau leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr stürzte eine 75-jährige Kempenerin auf der Lilienstraße beim Versuch des Absteigens von ihrem Pedelec auf die Straße. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der vermehrt vorkommenden Verkehrsunfälle, insbesondere mit Pedelecbeteiligung, bietet die Polizei Viersen regelmäßige Sicherheitstrainings für Pedelecfahrende an. Sollten Sie jetzt das Interesse verspüren, ihre Fähigkeiten auf dem Zweirad zu verbessern, melden sie sich gerne unter der 02162/377-0. /cb (913)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell