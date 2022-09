Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220926 Niederkrüchten-Elmpt: Strohpuppe in Brand gesetzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist am Ortseingang von Elmpt, am Steinkenrather Weg, eine aus großen Rundballen gebaute Strohpuppe verbrannt, die als Werbung für ein Erntedankfest aufgebaut war. Ein Zeuge hatte gegen Mitternacht Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil er den Brand bemerkt hatte. Die Strohfigur brannte lichterloh und war nicht zu retten. Die Polizei geht davon aus, dass jemand die Figur in Brand gesetzt hat. Die Ermittler fragen: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich zwischen Dam und Elmpt verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte setzen Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit dem Kriminalkommissariat 1 in Verbindung. / hei (911)

