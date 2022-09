Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220926 Viersen-Dülken: Brennende Strohmiete

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr hat ein Zeuge bemerkt, dass aus einer Strohmiete an der Verlängerung der Breyeller Straße Rauch aufstieg. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr stellte fest, dass der Brand innerhalb der etwa 100 aufgestapelten Rundballen bereits sehr weit fortgeschritten und eine Rettung nicht mehr möglich war. Die Ballen brannten kontrolliert ab. Die Polizei geht nach dem aktuellen Ermittlungsstand davon aus, dass die Strohmiete, angezündet wurde und bittet um Hinweise: Haben Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag bzw. am frühen Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der hinteren Breyeller Straße oder in den angrenzenden Feldern gemacht? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (908)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell