Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrzeuge mit Farbe beschmiert +++ Motorrollerfahrer verletzt - Unfallflucht +++ Motorradfahrer schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Geparkte Fahrzeuge mit Farbe beschmiert, Wiesbaden, Teutonenstraße, Festgestellt: 02.06.2022, 18.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Teutonenstraße die Beifahrerseite von sechs geparkten Fahrzeuge, mit roter Farbe beschmiert. Die betroffenen Pkw waren zwischen der Jägerstraße und der Wiesenstraße abgestellt. Die Schmierereien wurden am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Auto mit Eiern beworfen und mit Farbe besprüht, Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 02.06.2022, 21.30 Uhr bis 03.06.2022, 05.00 Uhr,

(pl)Ein auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Hagenauer Straße abgestellter Pkw wurde in der Nacht zum Freitag beschädigt. Unbekannte bewarfen das Auto mit Eiern und besprühten es mit schwarzer Farbe. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Motorrollerfahrer verletzt - Unfallflucht, Wiesbaden, Anne-Frank-Straße, 02.06.2022, 23.40 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend kam es in der Anne-Frank-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorrollerfahrer verletzt wurde und sich die verursachende Person von der Unfallstelle entfernte. Der 20-Jährige fuhr gegen 23.40 Uhr die Anne-Frank-Straße in Richtung Flachstraße entlang, als ein hinter ihm fahrender Pkw gegen das Heck seines Rollers fuhr. Der Rollerfahrer kam hierdurch zu Fall und blieb am Fahrbahnrand liegen. Der Pkw setzte seine Fahrt nach kurzem Anhalten fort, ohne sich um den verletzten Fahrer des Motorrollers zu kümmern. Nach Angaben des 20-Jährigen sei nach dem Unfall eine Frau zu ihm gekommen, welche angab, den Unfall von ihrem Balkon gesehen zu haben. Diese Unfallzeugin war beim Eintreffen der verständigten Polizeikräfte jedoch nicht mehr vor Ort. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen, mit zwei Personen besetzten, silbernen Kombi gehandelt haben. Die unbekannte Frau sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Motorradfahrer schwer verletzt,

Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, 02.06.2022, 23.00 Uhr,

(pl)Bei einem Unfall in der Uthmannstraße in Mainz-Kostheim wurde am Donnerstagabend ein 30-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der 30-Jährige war gegen 23.00 Uhr von der Hochheimer Straße kommend auf der Uthmannstraße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Anton-Hehn-Straße und Waldhofstraße wurde der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer dann von dem Pkw eines 52-jährigen Autofahrers erfasst, welcher von der Waldhofstraße kommend die Uthmannstraße kreuzte. Der verletzte 30-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell