Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwelbrand in Schulsporthalle +++ Achtung!! WhatsApp-Betrüger weiter aktiv!

Wiesbaden (ots)

1. Schwelbrand in Schulsporthalle,

Wiesbaden, Bierstadter Straße,

Festgestellt: 01.06.2022, 06.20 Uhr,

(pl)In einer Schulsporthalle in der Bierstadter Straße in Wiesbaden kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Schwelbrand. Der Hallenwart stellte am Mittwochmorgen, gegen 06.20 Uhr, beim Betreten der Turnhalle eine starke Rauchentwicklung fest und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war der Brand bereits erloschen, der Rauch hatte sich jedoch in alle Räumlichkeiten ausgebreitet. Der mögliche Brandherd konnte in einem Nebenraum der Turnhalle lokalisiert werden. Durch den Schwelbrand und die damit einhergehende starke Rauchentwicklung wurde dieser Raum massiv in Mitleidenschaft gezogen. Die restlichen Räumlichkeiten blieben weitestgehend verschont. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand. Den ersten Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei zufolge, ist es nicht auszuschließen, dass der Brand vorsätzlich verursacht worden ist. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen sowie Personen, die Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Achtung! WhatsApp-Betrüger weiter aktiv!

Wiesbaden,

01.06.2022,

(pl)Im Bereich von Wiesbaden kam es in den vergangenen Tagen erneut zu betrügerischen Kontaktaufnahmen mittels WhatsApp. Am Mittwoch wurde ein Fall bekannt, bei dem ein Wiesbadener um über 1.200 Euro betrogen wurde. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies der Wiesbadener das geforderte Geld auf das angegebene Konto und musste später feststellen, dass er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell