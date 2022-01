Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Auffahrunfall auf der Berliner Straße

Schwelm (ots)

Ein 80-jähriger Schwelmer war am Montagmittag mit seinem Audi auf der Berliner Straße in Richtung Wuppertal unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Hattinger Straße bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 30-jährige Touran Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste, um einem Rettungsfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn den Weg frei zu halten. Der Audifahrer fuhr auf den VW auf, durch die Wucht des Aufpralls wurde der 30-jährige Fahrer leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell