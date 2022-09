Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220926 Schwalmtal: Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß mit Baum - Fahrer betrunken und schwer verletzt

Schwalmtal (ots)

In der Nacht zu Samstag ereignete sich in Schwalmtal auf der L371 in Fahrtrichtung Waldniel ein schwerer Verkehrsunfall. Der 18-jährige Viersener kam, gegen 02:30 Uhr, mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er seitlich gegen einen Baum. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Pkw mehrfach und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Sowohl der 18-Jährige als auch seine 19-jährige Beifahrerin aus Niederkrüchten konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Beide gaben zunächst an, unverletzt zu sein. Im Verlauf der Unfallaufnahme klagte der 18-jährige Viersener über starke Schmerzen. Das eingesetzte Streifenteam nahm an der Unfallörtlichkeit deutlichen Alkoholgeruch in der Nähe des 18-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Verunfallte die Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit weit überschritten hatte. Diese liegt bei 1,1 Promille. Ab diesem Wert ist die Feststellung von Fahrfehlern oder Ausfallerscheinungen unerheblich, ein Kraftfahrzeug darf definitiv nicht mehr geführt werden. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine 19-Jährige Beifahrerin wurde zudem leicht verletzt. Auf den Fahrer kommt zusätzlich noch eine Anzeige zu. Ebenso wurden sein Führerschein sichergestellt und das Fahrzeug abgeschleppt. /cb (912)

