Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kleinkrafträder entwendet

Gronau-Epe (ots)

Auf Motorroller abgesehen hatten es Diebe am Donnerstag, 30.06.2022, in Gronau-Epe: Die Täter entwendeten zwischen 16.00 Uhr und 17.15 Uhr am Freibad am Alfertring die beiden schwarzen Fahrzeuge der Marke Piaggio. Nach Zeugenangaben hatten zwei Männer die Fahrzeuge in einen weißen Transporter verladen. Einer der beiden Tatverdächtigen habe schwarze Haare gehabt, eine stabile Figur und braune Kleidung getragen, der andere habe dunkle Haare gehabt, sei schlank und habe Tätowierungen am rechten Arm und am rechten Auge. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

