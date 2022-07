POL-BOR: Borken - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Bocholt (ots) - Ein Mobiltelefon gestohlen haben Unbekannte am Donnerstag, 30.06.2022, in Bocholt. Es gehörte der Kundin eines Geschäftes in den Shopping-Arkaden, in dem sie sich etwa zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr aufhielt. Das Handy der Marke Huawei hatte in ihrem Rucksack gelegen; Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Hintergrundinformation zum Thema: Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ...

