Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen und den Geschädigten

Aachen (ots)

Am Donnerstag (12.05.2022) ist es gegen 18.45 Uhr auf der Pontstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr eine 22-jährige Alsdorferin mit ihrem BMW die Pontstraße in Richtung Roermonder Straße. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte eine Personengruppe, den Fußgängerüberweg an der Kirche Heilig Kreuz zu überqueren. Dabei wurde ein bislang unbekannter junger Mann von dem Auto erfasst. Die Autofahrerin hielt ihren Wagen zwar kurzzeitig an, setzte die Fahrt jedoch, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern, in Richtung Ponttor fort. Auch der unfallbeteiligte Fußgänger entfernte sich, ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Ob der Mann bei dem Zusammenstoß Verletzungen davontrug, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Verkehrskommissariat sucht in diesem Zusammenhang sowohl nach dem unfallbeteiligten Fußgänger als auch nach Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241 9577-42101 zu melden. (kl)

