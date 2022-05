Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen nach Brandstiftung gesucht: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Herzogenrath (ots)

Nach einer Brandstiftung zwischen dem Abend des 29.04. und Morgen des 30.04.2022 in Merkstein ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen versuchten Mordes. Die Tat ereignete sich in einem Restaurant am August-Schmidt-Platz. Bei der Tat wurden diverse Gegenstände entwendet. Eine 44-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen der noch laufenden Ermittlungen festgenommen werden und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen hatten und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell