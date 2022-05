POL-AC: Haftbefehle gegen zwei Jugendliche nach Auto-Aufbrüchen

Aachen (ots) - Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes gestern Nachmittag (09.05.2022) hat es die Polizei mithilfe eines GPS-Trackers wiedergefunden. Und nicht nur das. Die Spur führte in ein Haus in der Nähe des Europaplatzes. Bei der Durchsuchung einer Wohnung wurden neben dem am Vortag gestohlenen Mountainbike vier weitere Fahrräder (darunter zwei ...

