Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es am gestrigen Mittwoch (31.08.2022)in einem Mehrfamilienhaus auf dem Langwartweg in Dottendorf.

In der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr hatten Einbrecher zwei Wohnungstüren im 3.Stock des Hauses aufgehebelt und die nebeneinander liegenden Wohnungen nach Wertgegenständen durchsucht. Aus einer der Wohnungen entwendeten die Täter Schmuck. Im zweiten Fall steht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht fest, ob die Unbekannten Beute gemacht haben.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 13 die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell