POL-BN: Bonn-Zentrum: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub - Unbekannter schlug mit Metallpfahl zu

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht zu Mittwoch (31.08.2022) gegen 01:40 Uhr einen 51-Jährigen an einem Tankstellengelände an der Kölnstraße beraubt haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Unbekannte den Geschädigten zunächst auf dem Gehweg der Kölnstraße angerempelt haben. Der 51-Jährige bemerkte dabei, dass der Tatverdächtige ihm sein Mobiltelefon aus der Gesäßtasche gezogen hatte und hielt den Mann fest. Es kam dabei zu einem Gerangel zwischen dem Geschädigten und dem Tatverdächtigen, dem es gelang, sich einen Metallpfahl zu greifen. Hiermit schlug er auf den 51-Jährigen ein, traf aber dessen 34-jährigen Begleiter im Schulterbereich, der jedoch unverletzt blieb. Letztlich gelang dem Unbekannten die Flucht. Er kann nach bisherigen Ermittlungen als etwa 15-20 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, mit schwarzen Haaren, schmächtiger Statur und mit kurzer Jeans sowie weißem Unterhemd bekleidet beschrieben werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zu seinem Antreffen.

Ersten Ermittlungen am Tatort zur Folge war der Tatverdächtige kurz vor dem Geschehen zusammen mit zwei weiteren unbekannten Männern aus einem weißen VW Golf ausgestiegen, der während des Gerangels wieder vom Tatort davonfuhr.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer das Tatgeschehen oder den weißen VW Golf beobachtet hat, den Tatverdächtigen sowie die zwei weitere Männer zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen hat oder Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

