Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bornheim-Walberberg - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 30.08.2022, gegen 22:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung auf der Walburgisstraße in Bornheim-Walberberg ein.

Nach den bisherigen Feststellungen verschafften sich die Einbrecher durch das gewaltsame Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentüre Zugang in die Zimmer, die sie dann gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Mit Beute in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang verließen sie den Tatort schließlich über den Gartenbereich in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beobachtete zwei verdächtige Personen und alarmierte die Polizei. Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Feststellung der Verdächtigen, zu denen derzeit keine konkreten Beschreibungsmerkmale vorliegen.

Das zuständige KK 13 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

