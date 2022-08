Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Radfahrer musste bremsen und stürzte - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am Sonntagmittag (28.08.2022) stürzte ein 55-jähriger Radfahrer an der Friedrich-Ebert-Allee in Gronau, nachdem der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen, mittelgroßen Pkw ein Stoppschild missachtet haben soll.

Zur Unfallzeit gegen 14:20 Uhr befuhr der 55-Jährige den Radweg der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Süden und beabsichtigte, die Einmündung der Adalbert-Stifter-Straße zu überqueren. Gleichzeitig soll ein Pkw auf der Adalbert-Stifter-Straße von der Johanniterstraße kommend in Richtung B 9 gefahren sein und dabei das für ihn geltende Stoppschild missachtet haben. Der 55-Jährige musste daraufhin bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte mit seinem Fahrrad nach vorne und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der unbekannte Fahrzeugführer des schwarzen Pkw, der eine Militäruniform getragen haben soll und in Begleitung einer Frau war, soll nach einem kurzen Gespräch davongefahren sein, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei bitten nun um Kontaktaufnahme durch den Unfallbeteiligten oder mögliche weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw sowie zur Identität des Mannes in Militäruniform machen können. Hinweise werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegen genommen.

