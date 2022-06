POL-MG: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Montag, 13. Juni, zwischen 14 Uhr und 19.20 Uhr in eine Wohnung am Dahler Kirchweg in Dahl eingebrochen. Er klettere über einen Zaun in den Garten des Mehrfamilienhauses und gelangte über die Balkontür in die Wohnung im Erdgeschoss. Ob der Einbrecher Beute machte, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 ...

