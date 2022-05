Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kneipenstreit mit Folgen

Kaiserslautern (ots)

Während eines Kneipenbesuchs kam es zum Streit zwischen zwei Männern. Nachdem sich in der Nacht zum Samstag einer der Beiden auf den Nachhauseweg machte, bemerkte er das Fehlen seines Wohnungsschlüssels. Als der 29-Jährige schließlich unter Zuhilfenahme eines Hausmeisters in die Wohnung gelangen konnte, stellte er das Fehlen persönlicher Gegenstände fest. Sein Kontrahent der verbalen Auseinandersetzung steht im Verdacht, in der Folge des Streits die Schlüssel an sich genommen und in die Wohnung eingedrungen zu sein./pvd

