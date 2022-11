Ulm (ots) - Gegen 15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie die beiden Jungs in einem Supermarkt am Albert-Einstein-Platz Lebensmittel stahlen. Sie nahmen Süßigkeiten und Getränke an sich und verstauten es in ihrer Kleidung. An der Kasse bezahlten sie lediglich eine Flasche Wasser. Ein Mitarbeiter der Filiale ...

mehr