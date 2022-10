Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Süßigkeiten geklaut

Am Samstag ertappte ein Zeuge zwei 13-Jährige beim Ladendiebstahl in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie die beiden Jungs in einem Supermarkt am Albert-Einstein-Platz Lebensmittel stahlen. Sie nahmen Süßigkeiten und Getränke an sich und verstauten es in ihrer Kleidung. An der Kasse bezahlten sie lediglich eine Flasche Wasser. Ein Mitarbeiter der Filiale verständigte daraufhin die Polizei, welche die Kinder zum Revier mitnahm. Von dort benachrichtigten die Beamten die Eltern der beiden.

Hinweis:

Die Polizei bittet Eltern darum, ihre Kinder über richtiges und pflichtbewusstes Handeln aufzuklären. Einen Diebstahl oder andere Straftaten zu begehen ist ab dem Alter von 14 Jahren strafbar. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Konsequenzen von Straftaten.

++++2150402 (AW)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell