Ulm (ots) - Gegen 10.15 Uhr befuhr ein 80-Jähriger mit einem Opel einen Feldweg, aus Hervetsweiler kommend, in Richtung L284. An der Kreuzung fuhr der Mann in die Landstraße ein. Zeitgleich kam von rechts aus Richtung Ingoldingen ein 39-Jähriger in einem Ford. Er fuhr in Richtung Steinhausen und hatte Vorfahrt. ...

