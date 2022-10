Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Zwei Fahrer schwer verletzt

Heftig zusammengeprallt sind am Montag zwei Autos bei Bad Schussenried.

Gegen 13.15 Uhr wollte eine 49-Jährige mit ihrem BMW von Reichenbach nach Bad Schussenried. Doch bog von Hopferbach her ein 41-Jähriger in die Kreisstraße ein. Er missachtete mit seinem Peugeot die Vorfahrt, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Deshalb stießen die beiden Wagen zusammen. Die 49-Jährige und der 41-Jährige wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Dazu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Diesen schätzen sie auf etwa 45.000 Euro. Den 41-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: In 17 Prozent der Verkehrsunfälle beim Polizeipräsidium Ulm im Jahr 2021 war die Ursache das Missachten der Vorfahrt. Zu hohe Geschwindigkeit war bei elf Prozent die Ursache, Fehler beim Abbiegen bei fünf Prozent und falsches Überholen bei vier Prozent. Das seien alles Ursachen, die auf Eile zurückzuführen seien, sagt die Polizei. Zusammen genommen mache damit Eile die Ursache von mehr als einem Drittel (37 Prozent) der Unfälle aus. Dabei sei der Zeitgewinn durch schnelles Vorankommen höchstens im Bereich weniger Minuten. Dafür aber würden Leben und Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel gesetzt. Die Polizei mahnt deshalb zur Ruhe, Vorsicht und Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

