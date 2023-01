Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Außenspiegel abgetreten und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag den 07.01.2023 gegen 22:50 Uhr konnte durch einen aufmerksamen Zeugen in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim beobachtet werden, wie drei Jugendliche mutwillig einen Außenspiegel an einem geparkten PKW abgetreten haben. Die Jugendlichen flohen anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

