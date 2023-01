Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.01.2023 wurde ein 34-jähriger PKW-Fahrer in der Louis-Escande-Straße in Neustadt an der Weinstraße durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer vor Antritt der Fahrt alkoholische Getränke konsumiert haben könnte. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von 1,66 Promille den Verdacht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

