Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Kreis Rottweil) Auto gestreift

Polizei sucht Zeugen (14.11.2022)

Schramberg (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 5531 zwischen St. Georgen und Hardt. Ein 22-jähriger Opel Corsa-Fahrer fuhr auf der K 5531 in Richtung Hardt, als ihm kurz vor der Gemarkung "Sieh dich für" drei Autos entgegenkamen. Das mittlere der drei Autos geriet dabei auf seinen Fahrstreifen und beschädigte den Außenspiegel des Opel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 250 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Fahrer der Autos, die in Richtung St. Georgen unterwegs waren und dem Geschädigten entgegenkamen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schramberg, Telefon 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell