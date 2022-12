POL-KN: (VS-Villingen) In Kreuzung gerutscht und Unfall gebaut (15.12.2022)

St. Georgen (ots) - Zu einem Autobrand ausgerückt sind Helfer der Feuerwehr und der Polizei am Donnerstag 12 Uhr in die Unterkirnacherstraße. Ein 53-jähriger bemerkte auf der Fahrt von Triberg in Richtung Unterkirnach einen Schmorbrand an seinem Renault und stellte das Auto auf einem Parkplatz, vor der Feuerwehrwache in Oberkirnach, ab. Es stellte sich heraus, dass ...

