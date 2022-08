POL-PDWIL: Verkehrsunfall führt zu anschließender Schlägerei

Daun (ots) - Am 25.08.2022 gegen 10:56 Uhr befuhr eine 43-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen aus dem Bereich der VG Vordereifel den Parkplatz in der Abt-Richard-Straße in Daun. Hier stieß sie beim Rückwärtsfahren gegen einen dort stehenden Fahnenmast der dortigen Volksbank-Filiale, welcher abbrach und in Richtung der Straße fiel. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 75-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Bereich der VG Daun die ...

