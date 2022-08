Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, den 25.08.2022 gegen 17:30 Uhr, kam es in der Daimlerstraße in Bitburg zu einem Flächenbrand an einem Feldweg zwischen dem Autohaus Eifel-Mosel und dem Autohaus Fontane. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Bitburg-Mitte und Mötsch rasch gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gelände konnte verhindert werden. Personen, die Beobachtungen jeglicher Art gemacht haben, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

