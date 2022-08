POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall B 51 Meilbrück

Bitburg (ots) - Bei der Polizei in Bitburg wurde eine Sachbeschädigung an einem Fenster der Kirche in Malberg angezeigt. Die Tat hat sich bereits in dem Zeitraum zwischen dem 01.08.22 bis 06.08.2022 ereignet. Es ist nicht auszuschließen, dass die Beschädigung durch spielende Kinder mit einem Ball verursacht wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

