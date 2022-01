Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Weberei/Einbruch in Jugendeinrichtung

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte am Wochenende in die Räumlichkeiten einer städtischen Jugendeinrichtung. Aufgrund der vorgefundenen Spuren wird davon ausgegangen, dass die Unbekannten gestört wurden. Es wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (28.1.)21.30 Uhr und Montagmorgen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

