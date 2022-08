POL-PDWIL: Unfall mit Sachschaden

Bitburg (ots) - Am Donnerstag, den 25.08.2022 gegen 17:30 Uhr, kam es in der Daimlerstraße in Bitburg zu einem Flächenbrand an einem Feldweg zwischen dem Autohaus Eifel-Mosel und dem Autohaus Fontane. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Bitburg-Mitte und Mötsch rasch gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gelände konnte verhindert werden. Personen, die Beobachtungen jeglicher Art gemacht ...

