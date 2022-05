POL-LB: Besigheim: Unbekannte beschmieren Toilette in Schule

Ludwigsburg (ots) - Ein 20 Jahre alter Paketdienstfahrer war am Dienstag gegen 10:20 Uhr in der Maichinger Straße in Magstadt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW kollidierte. Der 20-Jährige, der einen VW Crafter fuhr, wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 ...

