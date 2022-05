Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil in Schönbuch: VW-Lenkerin kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 37 Jahre alte VW-Lenkerin, die am Dienstag gegen 22.30 Uhr zwischen Weil in Schönbuch-Breitenstein und -Neuweiler in einen Unfall verwickelt war. Die Frau befuhr zunächst die Seestraße von Weil im Schönbuch kommend. Mutmaßlich fuhr sie im weiteren Verlauf mit nicht angepasster Geschwindigkeit, eventuell da sie abgelenkt war, auf die Kreuzung mit der Neuweiler Straße zu, überquerte diese und den sich anschließenden Wassergraben und prallte gegen die Böschung, so dass der PKW auf die Seite kippte. Ersthelfer holten die Fahrerin aus ihrem PKW. Die 37-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Weil im Schönbuch befand sich mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

