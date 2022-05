Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Paketfahrer verursacht hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 20 Jahre alter Paketdienstfahrer war am Dienstag gegen 10:20 Uhr in der Maichinger Straße in Magstadt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW kollidierte. Der 20-Jährige, der einen VW Crafter fuhr, wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

