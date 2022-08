Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Raub

Wittlich (ots)

Am 26.08.2022, gegen 05:15 Uhr, befuhr der Geschädigte die L16 von Manderscheid kommend in Fahrtrichtung BAB 48. In Höhe der Einmündung Pantenburg gab ein bislang unbekannter Täter, der mit seinem Pkw dort stand, "Anhaltezeichen", woraufhin der Geschädigte anhielt. Unmittelbar danach bedrohte der Täter den Geschädigten mit einem Messer und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben. Ein weiterer unbekannter Täter hielt sich währenddessen im Hintergrund auf. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter mit ihrem dunklen Kleinwagen in Richtung Pantenburg. Es liegt keine Täterbeschreibung vor.

Die Kriminalpolizei Wittlich sucht Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Wer hat um den Tatzeitraum herum, ein abgestelltes Fahrzeug oder aber Personen am Fahrbahnrand in diesem Bereich gesehen?

Sachdienliche Hinweise geben Sie bitte an die Kriminalpolizei Wittlich 06571 - 9500-0, oder an die örtliche Polizeiinspektion Wittlich 06571 - 926-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell